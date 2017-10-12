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Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье

Малыш много времени провел в смертельной западне - но все же выжил
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье: по всей видимости, детеныш дикой кошки много времени пробыл в смертельной западне, так как когда его нашли, он был сильно истощен и поранен, способен только на жалобное мяуканье, сообщает РИА VladNews. Рысенка доставили для выхаживания в приморский сафари-парк:

"11 октября в сафари-парк позвонил сборщик кедровых шишек и сообщил, что в лесу в окрестностях посёлка Новая Россия в капкане сидит рысь и жалобно мяукает. Несмотря на дождь, на место были немедленно отправлены управляющий сафари-парка Александр Куприков и ветеринарный врач Василина Татаурова. Очень худой измученный рысёнок почти не сопротивлялся при обездвиживании. Задняя правая нога у пострадавшего малыша сильно опухла. Похоже, там вывих или перелом. Видимо, рысёнок отчаянно вырывался из капкана", - сообщил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев. - "В настоящее время малыш очень слаб. Будем его лечить".

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