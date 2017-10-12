Погода в Приморье сегодня, 12 октября, потенциально опасна

В крае сильный ветер, а также дожди

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 октября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Камчатского края, Амурской области, побережью Охотского моря и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, в Приморье сегодня ожидается снег

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