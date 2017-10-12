Андрей Тарасенко в выходные проинспектировал приморские долгострои: два пятизвездочных «Хаятта», цирк и онкодиспансер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Это стройки подведомственны краю, поэтому острая критика звучала в адрес профильных вице-губернаторов, руководителей департаментов и краевых учреждений. На объектах краевых строек, расположенных во Владивостоке, нового главу края сопровождал исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. У Владивостока есть и свои сложные строительные задачи — объездные дороги, ремонт Рудневского моста и другие объекты, — которые без софинансирования не решить.
Владивосток: планы на будущее
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в выходные проинспектировал приморские долгостроиВладивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.
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