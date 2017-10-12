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Владивосток оказался самым холодным городом Приморья

Завтра во Владивостоке сохранится малооблачная погода
Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки Приморском край находился под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося над акваторией Японского моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В большинстве районов края прошли осадки, выпало от 2 мм до 20 мм. Наиболее интенсивные осадки прошли на востоке. В основном наблюдался дождь, ночью в горных районах дождь временами переходил в снег, на сопках образовался снежный покров. Без осадков оказался лишь северо-восток Приморья.

Облачность и осадки снизили дневной прогрев, было прохладно, и максимальные температуры воздуха составили +5…+12 °С, а ночью столбики термометров опустились до −3…+5 °С.

Во Владивостоке вчера днём было пасмурно, шёл дождь, выпало 8 мм. Дул свежий северный ветер, максимальная температура воздуха оказалась самой низкой в крае, на метеостанции Владивосток столбик термометра показал +5 °С, в других районах города +6…+7 °С. В первой половине ночи дождь прекратился, и к утру прояснило. Ночью столбики термометров в разных районах города опустились до +2…+4 °С.

Сегодня, 12 октября, циклон сместится в северо-западную часть Тихого океана, над Приморьем начался рост атмосферного давления, на большей территории прояснило, осадки прекратились, и лишь на северо-востоке края местами ещё идут небольшие дожди. Максимальные температуры ожидаются в пределах +3…+14 °С.

Во Владивостоке сегодня днём переменная облачность, воздух прогреется до +9…+11 °С.

В ближайшие сутки погоду Приморье будет формировать гребень антициклона, осадков не ожидается. Ночью, в условиях антициклональной погоды, воздух выхолодится до 0…−11 °С, лишь на южном побережье сохранятся положительные температуры до +5 °С. Завтра днём ядро антициклона с континента сместится на акваторию Японского моря, ветер сменит направление на южное, и день окажется на 2–4 градуса теплее, чем сегодня.

Завтра во Владивостоке сохранится малооблачная погода, температурный фон повысится на 2–3 градуса.

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