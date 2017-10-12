Во Владивостоке пройдет продуктовая ярмарка

Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 13 и 14 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Горожанам предлагают приобрести здесь свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию и другие продовольственные товары от приморских фермеров и товаропроизводителей.
Свою продукцию на ярмарку привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
В пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.
Как сообщили в развитии экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября.
Организатор общегородской ярмарки — администрация Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.