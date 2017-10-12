Во Владивостоке пройдет продуктовая ярмарка

Этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 13 и 14 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Горожанам предлагают приобрести здесь свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию и другие продовольственные товары от приморских фермеров и товаропроизводителей.

Свою продукцию на ярмарку привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.

Как сообщили в развитии экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября.

Организатор общегородской ярмарки — администрация Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

