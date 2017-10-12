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Жительница Приморья задолжала КГУП «Примтеплоэнерго»

На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Жительница города Находки, владелица двух ювелирных магазинов, задолжала КГУП «Примтеплоэнерго» более 60 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Платить «по счетам» индивидуальный предприниматель не спешила. Ограничение выезда за пределы РФ также не возымело на гражданку должного действия – женщина так и не предприняла попыток к погашению долга. Как только судебному приставу стало известно, что гражданка владеет двумя ювелирными салонами, незамедлительно был осуществлен выезд по месту нахождения имущества должника. На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест.

Набор столовых предметов «Нефритовый фон», набор серебряных ложек, а также кофейный сервиз ручной работы и чайный сервиз были арестованы в счет погашения долга. Арестованное имущество было изъято и оставлено на ответственное хранение взыскателю.

Если в течение установленного законом срока должник так и не погасит долг, арестованное имущество будет передано на реализацию.

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