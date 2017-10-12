МФЦ набирает специалистов

Новая услуга появилась в МФЦ Владивостока

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Теперь общее количество государственных, региональных и муниципальных услуг в городских МФЦ достигло 187, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Такое увеличение вызвало необходимость открытия дополнительных окон по приему заявителей. Поэтому МФЦ Владивостока объявили конкурсный набор специалистов-документоведов.