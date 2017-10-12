Лучшие проекты жилых домов и типовой застройки будущего выберут по результатам Открытого международного конкурса

Стать участниками конкурса приглашаются и архитекторы Владивостока

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 11 октября, в Москве стартовал Открытый международный конкурс проектов стандартного жилья и жилой застройки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Конкурс организован Минстроем России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Оператором конкурса выступает КБ "Стрелка".

Стать участниками конкурса приглашаются и архитекторы Владивостока.

Участникам конкурса предоставляется уникальная возможность разработать проекты качественного жилья для будущих поколений россиян. Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на сайте http://конкурс-дом.рф

Прием проектных предложений осуществляется до 25 декабря 2017 года.

Как рассказали в КБ Стрелка, сегодня стандарты качества, которыми руководствовались при массовом домостроении в СССР, устарели, а сам жилой фонд больше не отвечает представлениям современного горожанина о комфорте. Сейчас в России лишь 5% застроенных городских территорий соответствуют рекомендациям международных организаций ОЭСР и ООН-Хабитат, и, как правило, это историческая застройка.

Согласно прогнозу Минстроя, к 2025 году в России планируется ввести около 900 млн кв. м. жилья. Реализация проектов повторного применения позволит застройщикам минимизировать затраты на всех стадиях, включая эксплуатацию, упростить процесс управления и снизить сроки проектирования. Проекты жилья, предложенные участниками конкурса, будут ориентированы на существующие сегодня потребности горожан. АИЖК будет рекомендовать использовать эти проекты на вовлекаемых в оборот земельных участках, в отношении которых выступает агентом правительство РФ.

Конкурсантам предстоит разработать четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды — малоэтажной жилой, среднеэтажной жилой или центральной. В феврале 2018 года будут определены 20 финалистов, каждый из которых получит вознаграждение на доработку проекта в размере 1 млн. рублей.

Далее финалисты в течение шести недель будут дорабатывать проекты в соответствии с рекомендациями жюри, в которое войдут представители Фонда единого института развития в жилищной сфере и Минстроя России, а также ведущие российские и международные архитекторы и эксперты в области развития жилой среды. После этого будут определены победители и призеры. Вознаграждение будет распределено следующим образом: до пяти проектов, занявших первое место, получат по 2 млн. рублей, до пяти проектов, занявших второе место — по 1,5 млн. рублей, до десяти проектов, занявших третье место — по 1 млн. рублей. Это позволит получить до 80 качественных проектов, которые после экспертной доработки могут стать проектами повторного применения, утвержденными Минстроем России.

Среди прочих критериями отбора проектов победителей станут - актуальность концептуальных решений, гибкость в реализации в различных климатических зонах и стоимость строительства и эксплуатации. Основу технического задания составят Стандарты комплексного развития территорий, которые сейчас разрабатываются специалистами АИЖК и КБ "Стрелка" при поддержке Минстроя России. Рекомендации этого документа подчинены одной цели — создать качественную, разнообразную и компактную среду, удовлетворяющую потребности разных категорий горожан.