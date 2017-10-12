Во Владивостоке завершается подготовка к отопительному сезону

Сезон во Владивостоке наступает обычно во второй половине октября

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 11 октября, в администрации Владивостока состоялось очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провёл совещание начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы Сергей Мерзляков.

Участие в работе штаба приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

В ходе заседания специалисты отметили, что подготовка к предстоящему отопительному периоду идёт в плановом порядке. Так, к зиме готовы все учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. В течение лета здесь ремонтировали кровли, утепляли фасады, обновляли инженерные коммуникации, проводилась опрессовка внутренних систем отопления и другие работы. На 99,7 % к будущему отопсезону готов городской жилфонд.

Представители ресурсоснабжающих предприятий сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду осуществляется в соответствии с графиком. Так, директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев сообщил, что готовность теплосетей МУПВ «ВПЭС» к предстоящему отопсезону составляет 99 %, котельных – 97,6 %.

Кроме плановых ремонтных работ по заказу муниципального предприятия специалисты подрядных организаций ведут работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской и Партизанском проспекте. Выполнен капремонт изношенных теплосетей на Народном проспекте и в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова.

Напомним, отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно во второй половине октября.

К слову, подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. В течение полугода в городе проводились и продолжаются работы по замене аварийных участков теплотрасс, плановые работы по прокладке новых инженерных сетей. Прошлый отопительный период в приморской столице прошел в штатном режиме.