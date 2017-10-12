Выходные в Приморье будут прохладными

Минимальная температура днем - +6…+9 °C

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные погода в Приморском крае будет переменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В субботу над Приморьем пройдёт малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки.

Основной фон ночных температуры воздуха составит −2…−7 °C, местами до +2…+7 °C, днём воздух прогреется до +5…+15 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся. Температурный фон существенно не изменится. Во Владивостоке в субботу, 14 октября, ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9 °C. Днём с прояснением, воздух прогреется до +11…+14 °C. Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2–3 градуса холоднее, а максимальная температура останется на уровне субботы.