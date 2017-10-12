Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП во Владивостоке

Владелец Mark II разложил свой автомобиль

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

При несении службы по улице Солнечная нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю был замечен автомобиль Toyota Mark II, движущийся с превышением допустимой скорости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Инспекторы подали сигнал об остановке, однако водитель, проигнорировав требование полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться.

В районе улицы Девятая, при прохождении поворота, водитель седана не справился с управлением и въехал в опорную стену.

В результате ДТП травмы получил водитель, 28-летняя пассажирка и годовалая девочка. Ребенок направлен на амбулаторное лечение, пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с ушибами и переломами.

Установлено, что 28-летний нарушитель не имеет водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, страховой полис ОСАГО отсутствует. Кроме того, в апреле текущего года мужчина совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), предполагающей наложение административного штрафа в размере до пятнадцати тысяч рублей, а также по статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), предусматривающей административный арест на срок до 15 суток.

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.