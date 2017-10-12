«Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года 16:17, 12 октября «Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье 16:00, 12 октября Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье (Видео)
Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП во Владивостоке 15:48, 12 октября Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 12 четверг
16:40
9 лет гарантии качества Фото
16:40
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
16:40
ГИБДД: Полиция устанавливает личности погибших на трассе под Владивостоком Эксклюзив
16:40
В Приморье назначен новый глава МЧС края
16:27
Во Владивостоке завершается подготовка к отопительному сезону
16:17
«Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
16:14
Выходные в Приморье будут прохладными
16:00
Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье Видео
15:48
Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП во Владивостоке Фото
15:35
В октябре почти 30 приморцев наказаны за поджог лесов
15:24
Андрей Тарасенко: Надо забирать горящие леса у арендаторов
15:12
Во Владивостоке горел павильон
15:01
Погода в Приморье сегодня, 12 октября, потенциально опасна Фото
14:49
Глава Приморья обвинил в лесных пожарах шишкарей
14:38
В Приморье спасли потерявшегося рыбака Фото
14:27
​Пятилетка Миклушевского: что это было?
14:15
Во Владивостоке пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance»
14:02
Во Владивостоке задержали квартирного вора
13:50
Бизнесмен сэкономил 100 миллионов рублей на овощах
13:39
Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар
13:26
Игорь Пушкарев обнаружил неожиданную деталь в уголовном деле
13:15
Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока Фото
13:04
В Приморье отец и мать стали угрозой жизни своему ребенку
12:53
Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
12:42
В Приморье из кранов течет грязная жижа Фото
12:30
Всемирный День психического здоровья — 2017: к чему приводят стрессы на работе? Видео
12:18
Чем дышал Владивосток с 1 по 10 октября?
12:06
Спортсмены из Владивостока отличились на первенстве Дальнего Востока по спортивной гимнастике
11:54
Обманутые приморские дольщики заявят о своей проблеме Андрею Тарасенко
11:42
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
11:30
Авария на электросети оставила без света крупный район Владивостока Эксклюзив
11:19
​Двух приморцев поймали на браконьерском вылове кеты
11:07
Курьер ответит за мешок «экстази», который вез во Владивосток Фото
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4215 (154) от 12 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бронзу отобрали на последних заездах
Ремонт дорог идет с опережением графика
Городской трамвай поздравили с юбилеем
Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ и наследования
Не только овощи и рыба…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В октябре почти 30 приморцев наказаны за поджог лесов

Ситуация в тайге остается сложной
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

За 10 дней октября 28 человек оштрафованы за разведение костров в лесах и палы травы в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Усилить работу с нарушителями противопожарного режима поручил врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко на заседании краевой комиссии по ЧС.

Как сообщил начальник ГУ МЧС края Валерий Дзуцев, в ходе патрулирования территорий и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах с начала года в общей сложности оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма назначенных штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей.

«Только с начала месяца привлечено к ответственности 28 человек. Среди оштрафованных – поджигатели сухой травы и те, кто разводил костры на территориях, где объявлен особый противопожарный режим», – уточнил руководитель ведомства.

На данный момент в ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

Специалисты ещё раз напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

За разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривается штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривается:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;

– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Похожие новости
Во Владивостоке горел павильон
15:12, 12 октября 2017 Во Владивостоке горел павильон

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье спасли потерявшегося рыбака
14:38, 12 октября 2017 В Приморье спасли потерявшегося рыбака

Мужчина был найден благодаря своей внимательной супруге

Во Владивостоке задержали квартирного вора
14:02, 12 октября 2017 Во Владивостоке задержали квартирного вора

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Бизнесмен сэкономил 100 миллионов рублей на овощах
13:50, 12 октября 2017 Бизнесмен сэкономил 100 миллионов рублей на овощах

Преступление обнаружили приморские таможенники

В Приморье отец и мать стали угрозой жизни своему ребенку
13:04, 12 октября 2017 В Приморье отец и мать стали угрозой жизни своему ребенку

Девочка стала сиротой при живых родителях

В Приморье из кранов течет грязная жижа
12:42, 12 октября 2017 В Приморье из кранов течет грязная жижа

Жители Арсеньева бьют тревогу

За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
11:42, 12 октября 2017 За сутки в Приморье потушили восемь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить