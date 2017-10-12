В октябре почти 30 приморцев наказаны за поджог лесов

Ситуация в тайге остается сложной

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

За 10 дней октября 28 человек оштрафованы за разведение костров в лесах и палы травы в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Усилить работу с нарушителями противопожарного режима поручил врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко на заседании краевой комиссии по ЧС.

Как сообщил начальник ГУ МЧС края Валерий Дзуцев, в ходе патрулирования территорий и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах с начала года в общей сложности оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма назначенных штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей.

«Только с начала месяца привлечено к ответственности 28 человек. Среди оштрафованных – поджигатели сухой травы и те, кто разводил костры на территориях, где объявлен особый противопожарный режим», – уточнил руководитель ведомства.

На данный момент в ликвидации возгораний принимают участие почти 600 человек, задействовано более 120 единиц техники, в том числе 20 бульдозеров и тракторов, четыре воздушных судна.

Специалисты ещё раз напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

За разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек и окурков предусматривается штраф:

– для физических лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей, 4-5 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 20-40 тысяч рублей во время действия противопожарного режима;

– для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, 300-500 тысяч рублей во время действия противопожарного режима.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусматривается:

– штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба до четырёх лет;

– лишение свободы на срок до трёх лет, а в случае причинения крупного ущерба на срок до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривается:

– лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трёх лет;

– штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трёх до четырёх лет.

За умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, если они причинили крупный ущерб, предусматривается:

– лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет;

– штраф в размере от 500 тысяч рублей до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период от четырёх до пяти лет.

Крупным ущербом признается ущерб, если стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.