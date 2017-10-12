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Андрей Тарасенко: Надо забирать горящие леса у арендаторов

Он поручил максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в тайге
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил забирать лесные участки у их арендаторов - при обнаружении халатности; речь идет о горящих в Приморье лесах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал глава региона.

Он поручил департаменту лесного хозяйства Приморского края, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

В ходе заседания краевой комиссии по ЧС Андрей Тарасенко заслушал доклады глав муниципалитетов, где сейчас действуют пожары.

«Совместно с лесоохраной, лесничествами, МЧС, правоохранителями определите места на своих территориях, куда ещё могут прийти сборщики шишек, примите предупреждающие меры, чтобы там не возникло возгораний», – поручил врио главы Приморья.

По информации департамента лесного хозяйства Приморья, в крае действует 56 лесных пожаров на площади почти более 2,5 тысяч гектаров в девяти муниципалитетах.

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