Игорь Пушкарев обнаружил неожиданную деталь в уголовном деле

Временно отстраненный от должности глава Владивостока назвал это "театром абсурда"

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока опубликовал новый пост на своих страницах в социальных соцсетях, сообщает РИА VladNews.

"Заканчивая ознакомление с материалами уголовного дела, обнаружили с адвокатами любопытную и неожиданную для себя деталь, - написал Игорь Пушкарев. - Дело в том, что после того, как Генеральная прокуратура РФ подала гражданский иск против меня и моей семьи на возмещение средств за якобы причинённый ущерб, администрация Владивостока обратилась с ходатайством к следствию о признании её истцом по делу, так как сама может защищать свои интересы. Однако следователь отказал в этом ходатайстве без объяснения причин, хотя все требования были заявлены в рамках уголовно-процессуального кодекса.

В итоге устроили настоящий цирк из темы потерпевшего. Что администрация Владивостока, что МУП «Дороги Владивостока» ранее неоднократно заявляли, что ущерба нет, а долги прощены компанией «Востокцемент». Более того, следствие само признавало то город, то МУП потерпевшим. Но когда все сказали, что нельзя быть без вины виноватым, решили сами разыграть очередную сцену театра абсурда.

Уверен, что суд разберётся с этими противоречиями, ведь одно дело писать всё, что вздумается на этапе предварительного следствия, другое - подтвердить это фактами во время суда".

Как сообщало РИА VladNews, ранее Игорь Пушкарёв на своих страницах в социальных сетях написал о завершении ознакомления с уголовным делом: «6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернёмся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период».

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.