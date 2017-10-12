В Приморье спасли потерявшегося рыбака

Мужчина был найден благодаря своей внимательной супруге

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Местная жительница Дальнегорского городского округа обратилась в полицию с заявлением о том, что что её 46-летний знакомый ушёл на рыбалку в район реки Иман и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. По ее словам, мужчина более двадцати лет страдает сахарным диабетом. Женщина предположила, что ему стало плохо во время рыбалки и мужчина потерял сознание.

Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по организации поисковых мероприятий. Выяснилось, что разыскиваемого видели местные рыбаки, которые указали его примерное местоположение. Также стало известно, что больному диабетом мужчине стало плохо, и он не может передвигаться самостоятельно.

Мужчина был найден сотрудниками полиции в труднодоступном месте на берегу реки Иман в беспомощном состоянии вечером того же дня. Его местоположение не позволяло передвигаться на транспорте. Полицейские пять километров пронесли мужчину на носилках до трассы, откуда на служебном автомобиле он был доставлен в центральную городскую больницу города Дальнегорска для оказания неотложной медицинской помощи.

В настоящее время мужчина находится на лечении в краевой клинической больнице города Владивостока и идёт на поправку. Угроза его жизни и здоровью миновала.

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