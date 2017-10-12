В 10 из 22 районов Приморья бушуют лесные пожары

Не тайга, а огонь

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

На площади почти в 2 тысячи гектаров леса в Приморье полыхает более 60 природных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Они действуют в десяти из 22 районов Приморья. Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, количество очагов растет. Более 20 из них уже локализовали, но работа спасателей затруднена из-за погодных условий. Режим ЧС объявлен в Тернейском, Чугуевском и Кавалеровском районах края. Также накануне особый противопожарный режим введен в Красноармейском, Ольгинском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах.