Во Владивостоке пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance»

Организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Очередной мастер-класс «We Can Dance» в рамках танцевального конкурса «Стартинейджер-2017»пройдет в воскресенье, 15 октября, с 11 до 13 часов в танцевальной студии «Пластик-А» на базе Краевого дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237).

Тема предстоящей встречи: «Сольфеджио для танцора, или Как грамотно сделать эффектный командный номер». К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Напомним, организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.