Во Владивостоке задержали квартирного вора

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Советском районе краевого центра. Местный житель обратился с заявлением о том, что из его квартиры похитили денежные средства. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Как стало известно позже, путем подбора ключей к входной двери злоумышленник проник в квартиру, расположенную на проспекте 100- летия Владивостоку, похитил у хозяина крупную сумму денег и скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 695 тысяч рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего уроженца Средней Азии. Полицейские доставили подозреваемого в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что знал о том, что хозяев квартиры не будет дома, так как лично знаком с женой потерпевшего. В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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