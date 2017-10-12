Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар

Завтра, 13 октября

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Завтра, 13 октября, в 19 часов на стадионе «Авангард» пройдет финальная гонка по спидвею в рамках Кубка России по гонкам на гаревой дорожке среди пар. Жителей и гостей Владивостока ждут более 20 напряженных и захватывающих заездов мотогонщиков.

Как отмечают организаторы гонки, по правилам Кубка России по спидвею среди пар, каждая участвующая в этих соревнованиях команда выставляет на заезды по два состава пар. В них — по три гонщика: двое основных и один запасной. На трек спортсмены разных команд выходят поочередно двумя парами.

В финальной гонке будет выставлено два состава пар от команды «Восток». Среди них пара Сергей Логачёв и Марк Карион, вторая пара – Павел Лагута, Кирилл Хван и запасной Никита Коровко. Остальные команды также выставляют по два состава пар, кроме команды «СТК Октябрьский», за которую выступит только одна пара.

Отметим, на сегодняшний день первое и второе места в таблице соревнований делят команды из Тольятти и Балаково, далее расположились пары Октябрьского и Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта поддержать гонщиков команды «Восток» и окунуться в атмосферу скорости, риска и опасных ощущений.