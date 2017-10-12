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8 канал

Соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан» прошли во Владивостоке

Состязания собрали более 350 спортсменов с разных уголков России
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Соревнования под названием «Тихий океан» никак не связаны с парусным спортом или плаванием. Это ежегодные состязания по спортивному ориентированию. Такое несвойственное имя дано им, потому что сюда, во Владивосток, съезжаются бегуны с разных уголков России, для которых приморская столица это, прежде всего, город окруженный океаном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.

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