Соревнования под названием «Тихий океан» никак не связаны с парусным спортом или плаванием. Это ежегодные состязания по спортивному ориентированию. Такое несвойственное имя дано им, потому что сюда, во Владивосток, съезжаются бегуны с разных уголков России, для которых приморская столица это, прежде всего, город окруженный океаном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан» прошли во Владивостоке
Состязания собрали более 350 спортсменов с разных уголков РоссииВладивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.
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