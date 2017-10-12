В Приморье отец и мать стали угрозой жизни своему ребенку

Девочка стала сиротой при живых родителях

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Трехлетняя девочка стала жертвой нерадивых родителей в Приморье, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Инцидент был зафиксирован в посёлке Ясное, Чугуевский район. Судебным приставам поступил исполнительный документ о передаче несовершеннолетнего ребенка органам опеки и попечительства. Мать и отец, давно лишенные прав, никогда нигде не работали и до их пор продолжают вести такую же разгульную жизнь несмотря на наличие ребенка 3-х лет. Дом, в котором проживает семья, не соответствует элементарным нормам жилого помещения - он загажен бытовыми отходами, повсюду полная антисанитария. Отсутствует мебель, средства для приготовления и хранения еды. Собственно и еды, как таковой, в доме обнаружено не было. Малышка смогла выжить благодаря деду, который, проживая отдельно от дочери и зятя, забирал ребенка к себе и как мог, выхаживал внучку. Но дед - инвалид по состоянию здоровья, и ему самому требуется помощь.

Судебными приставами были проведены исполнительные действия по передаче ребенка органам опеки. Мать и отец абсолютно не осознали содеянное и ничуть не опечалились – они передали судебным приставам свидетельство о рождении дочери и отбыли восвояси.

На сегодняшний момент девочка находится в больнице, а судебным приставам Чугуевского района уже поступил исполнительный лист о взыскании с нерадивых отца и матери алиментов на содержание дочери.

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