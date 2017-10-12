В Приморье из кранов течет грязная жижа

Жители Арсеньева бьют тревогу

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Жители Приморья жалуются на грязную жижу, текущую из их кранов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры из Арсеньева, которые прислала местная жительница. На фото - грязная жижа, которая течет из кранов вместо чистой горячей воды. Девушка рассказывает, что постоянно приходится пользоваться различными водонагревательными приборами, чтобы просто помыться. Горячая вода из крана постоянно такого цвета:

Кроме того, жительница Арсеньева отмечает, что в ее доме проживает много семей с маленькими детьми, а это значит, что горячая вода здесь просто необходима.

"Я живу в гостинке. Раковины, чтобы мыть посуду, здесь нет. Приходится мыть ее в ванной. Но с такой водой не то, что посуду помыть, ванну даже в чистоте содержать невозможно", - рассказывает девушка. - "Горячая вода - это вообще беда всего города. Ее почти 10 лет отключают почти на полгода с начала мая по конец сентября. А когда дают - она страшная и с посторонними запахами. Вот сейчас она пахнет резиной. Иногда есть сильный запах нефти".

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