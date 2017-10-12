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Политика и экономика

Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока

Начинать работу с повышения собственных окладов посчитали дурным тоном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Вопрос о депутатских зарплатах не рассматривался сегодня, 12 октября, на первом по существу заседании думы Владивостока нового созыва, как планировалось ранее. Вопрос "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 10.05.2006 № 35-МПА «Положение об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы города Владивостока» (в трех чтениях) (от 04.10.2017 № 1-ПР) был внесен в повестку очередного заседания, но, как сообщил корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, председатель думы Андрей Брик предложил снять вопрос по причине "недоработанности".

Как сообщил источник агентства в думе Владивостока, несколько депутатов решили "тихо" внести изменения, однако информация просочилась в СМИ, откуда о ней узнали остальные народные избранники. Ранее на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности экс-спикер думы Елена Новицкая, не будучи членом комитета, внесла поправки, касающеся повышения окладов председателя и двух его заместителей (одним из которых она теперь является) "с голоса" и сразу в трех чтениях. Члены комитета, видимо, не смели перечить бывшему председателю думы и прогословали "за".

Как мотивировала свое предложение Елена Новицкая, депутаские оклады не повышались уже 10 лет и составляют 10-15 тысяч рублей. При этом умолчав о том, что оклад составляет лишь примерно десятую часть зарплаты, которая складывается после всех "накруток".

Отметим, что зарплату в думе владивостока имеет право получать только 10 процентов от численности депутатского корпуса, или три человека. В прошлом созыве думы на зарплате находился председатель Елена Новицкая и два депутата, работающие на неосвобожденной основе, - Александр Приходько и Ольга Забелина. О размере зарплаты можно судить по сведениям о доходах, размещенных на сайте думы в открытом доступе. Так, рядовой депутат Приходько имел зарплату в размере 95-100 тысяч рублей в месяц. 

Автор фоторепортажа: Михаил Моргун, РИА VladNews

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