Одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством по данным ВОЗ. Каждый второй человек рискует заболеть им в течение жизни. Тема Всемирного дня психического здоровья В 2017 году — «Психическое здоровье на рабочем месте». Стресс на работе, профессиональное выгорание, взаимосвязь работы и личной жизни. Об этих и других проблемах в данной сфере мы расскажем в этом выпуске.
Всемирный День психического здоровья — 2017: к чему приводят стрессы на работе?
День психического здоровья ежегодно отмечают более чем в 150 странах мираВладивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.
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