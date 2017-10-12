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Чем дышал Владивосток с 1 по 10 октября?

Адреса, где наблюдалось превышение санитарных норм
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

ФГБУ «Приморское УГМС» проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке на шести стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Посты установлены в различных районах города.

Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ. На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

В данный период превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. 

— в районе площади Семёновской по диоксиду азота. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм. 

— в районе остановки Постышева наблюдения за концентрациями примесей не проводились, в связи с отпуском наблюдателя. 

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам, диоксиду и оксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ и диоксида азота составила 1,6 ПДК, а оксида азота 1,9 ПДК. Максимальная концентрация превысила допустимую санитарную норму по оксиду азота (1,5 ПДКм.р.) 5 октября. — в районе площади Луговой концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм. 

— в районе остановки «Дальхимпром» превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось.

Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сажи и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм.

ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия.

ПДК подразделяются на максимально разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные. Осреднённые за период концентрации сравниваются со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДКср.сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКмакс.раз.).

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