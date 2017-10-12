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Спорт

Спортсмены из Владивостока отличились на первенстве Дальнего Востока по спортивной гимнастике

Вся сборная Приморского края по спортивной гимнастике состояла из воспитанников муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Гармония»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В Благовещенске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов 1 и 2 разрядов 2004-2008 годов рождения из Сахалинской и Амурской областей, Приморского края и республики Саха (Якутия). Сборная Приморья в командном зачете среди девушек заняла первое место, вторыми стали спортсменки Амурской области, третьими – девушки республики Саха (Якутия). Кроме этого, сборная Приморского края в командном зачете среди юношей стала серебряным призером, пропустив вперед только хозяев.

На проедшем чемпионате среди девушек, выступавших в многоборье по программе I разряда, лидировали спортсменки из Приморья Марина Устименко (первое место) и Диана Рамазанова (второе место). В многоборье среди юношей по программе 2 разряда золотую медаль завоевал приморец Егор Афонин, а бронзовую – его коллега по сборной Николай Пархомук.

В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек по программе 1 разряда отличились Марина Устименко (первое место в опорном прыжке и второе место в упражнениях на брусьях), Диана Рамазанова (золото в упражнениях на брусьях и бревне, серебро в опорном прыжке и вольных упражнениях) и Елизавета Бекова (второе место в упражнениях на бревне).

В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек по программе 2 разряда серебряную медаль в опорном прыжке завоевала Диана Савельева, а приморские юноши по программе 2 разряда собрали целый урожай наград. Так, Егор Афонин стал обладателем пяти золотых медалей (в вольных упражнениях, на перекладине, гимнастическом коне, брусьях и кольцах) и бронзы в опорном прыжке. Николай Пархомук выиграл серебряную медаль в упражнениях на перекладине и две бронзовые – в вольных упражнениях и выступлениях на гимнастическом коне. Егор Суриков занял два вторых места в опорном прыжке и упражнениях на коне, а также третье – в упражнениях на перекладине.

Отметим, вся сборная Приморского края по спортивной гимнастике состояла из воспитанников муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» города Владивостока.

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