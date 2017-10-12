Авария на электросети оставила без света крупный район Владивостока

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Несколько домов во Владивостоке остались без электричества и тепла в результате аварии на сети электроснабжения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В редакцию обратились жители домов по адресам Чкалова, 5 и Кирова с сообщением о том, что в их домах отсутствует электричество. Ситуация осложняется тем, что эти дома находятся на электрическом отоплении, а это значит, что сейчас дом вымерзает.

Как стало известно коррспонденту агентства, на станции Бурун, улица Кирова, произошла авария.

"Работы по устранению неполадок уже ведутся, но сколько времени на это уйдет - неизвестно", - сообщает собеседник агентства.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.