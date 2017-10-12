Бизнесмен сэкономил 100 миллионов рублей на овощах

Преступление обнаружили приморские таможенники

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Три уголовных дела возбудила Находкинская таможня в Приморье в отношении предпринимателя из Пскова по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере: бизнесмен не доплатил в госбюджет более 100 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Гражданин ввозил из Китая и Вьетнама продукты питания - сушеные овощи, специи и пряности. Установлено, что при декларировании в таможню подавались документы с недостоверными сведениями о их стоимости. Проверка подтвердила, что за границей товар приобретался по ценам значительно выше, чем указывалось в таможенной декларации.

Возбуждены дела по статье 194 УК РФ. Фигуранта ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.