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Серьезные ДТП сковали движение в сторону Владивостока

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент случился на трассе Де-Фри - Седанка. Там столкнулись два автомобиля: Toyota Prius и Toyota Vitz. Последнего от удара развернуло в сторону, противоположную движению. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

В результате происшествия движение на данном участке трассы затруднено. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Кроме того, чуть дальше по трассе лежит перевертыш - джип. Как и почему произошла авария - пока неизвестно. Все детали ДТП уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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