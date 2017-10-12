ГИБДД: Полиция устанавливает личности погибших на трассе под Владивостоком

Третий выживший госпитализирован в тяжелом состоянии

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Материалы по аварии на трассе под Владивостоком, ночью унесшей жизни двух молодых людей, переданы в УМВД города. Теперь делом со смертельным исходом занимаются следователи. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Полиции предстоит установить личности погибших.

Известно, что выжил третий участник ДТП: молодой человек 1994 года рождения был госпитализирован в состоянии шока с сочетанными травмами. Его состояние оценивается как тяжелое.

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