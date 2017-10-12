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Происшествия

Страшная авария унесла жизни двух человек во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел поздней ночью во Владивостоке от Зари в сторону Седанки. Водитель автомобиля марки Toyota corolla fielder по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение с бетонным столбом. Автомобиль буквально "намотался" на препятствие. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте происшествия, кроме того на заднем сиденье оказался зажатым еще один пассажир.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которым пришлось разрезать авто, чтобы извлечь еще живого пассажира. Очевидцы аварии отмечают, что водитель и пассажир, сидящий на переднем сиденье, были пристегнуты, но даже это не спасло их от гибели. Кроме того, в теперь уже груде металла чувствовался стойкий запах алкоголя.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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