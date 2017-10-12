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Курьер ответит за мешок «экстази», который вез во Владивосток

Мужчина перевозил 11 килограммов наркотика из Екатеринбурга
Фото: ДВТП Фото: ДВТП
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте в вагоне поезда сообщением «Москва-Владивосток» задержали 52-летнего жителя Челябинска, у которого в дорожной сумке были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с веществом в виде розовых таблеток «экстази», общим весом порядка 11 килограммов, что является особо крупным размером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции.

В ходе допроса житель Челябинска рассказал стражам правопорядка, что получил наркотики в Екатеринбурге и вёз во Владивосток, где должен был передать наркотик жителю одного из районов Приморского края.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО, была проведена контролируемая поставка наркотических средств получателю в городе Владивостоке.

Операция по задержанию получателя была тщательно спланирована и велась под контролем сотрудников транспортной полиции. При передаче муляжа наркотического вещества оперуполномоченными УТ МВД России по ДФО при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Приморскому краю был задержан 34-летний местный житель.

В дальнейшем в ходе проведенного обыска по месту жительства задержанного в поселке Южно-Морское Приморского края была обнаружена и изъята пластиковая бутылка с наркотическим средством – гашишным маслом. Общий вес наркотика составил порядка 800 граммов.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия направленные на установление лиц причастных к поставке и реализации наркотических средств на территории Дальневосточного федерального округа.

Уголовное дело в отношении в отношении 34-летнего обвиняемого, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Решения суда фигурант будет дожидаться в следственном изоляторе Хабаровска.

В отношении второго обвиняемого расследование уголовного дела продолжается.

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