Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 12 октября

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Два авиарейса из Владивостока задерживается сегодня, 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивосток.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-509, следующий по маршруту Владивосток — Дальнереченск, задерживается на 2 часа. Вылет планировался в 8 часов 15 минут, но перенесся на 10 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 09:13-10:00.

Рейс авиакомпании Аэрофлот SU-1703, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Шереметьево, задерживается на 1 час 30 минут. Вылет планировался 13 часов 55, но перенесся на 14 часов 25. Время регистрации на рейс: 12:25-13:45.