На станции Ружино Приморского края задержан 59-летний житель Лучегорска, подозреваемый в краже имущества железной дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. Ранее судимый безработный, находясь на тракционных железнодорожных путях в районе станции Ружино, похитил три крышки, двенадцать болтов и четыре смотровых крышки с железнодорожных вагонов. Общая сумма ущерба составила порядка четырех тысяч рублей. Проводится проверка.
Приморец «обчистил» железную дорогу
По данному факту проводится проверкаВладивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.
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