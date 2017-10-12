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Приморец «обчистил» железную дорогу

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

На станции Ружино Приморского края задержан 59-летний житель Лучегорска, подозреваемый в краже имущества железной дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. Ранее судимый безработный, находясь на тракционных железнодорожных путях в районе станции Ружино, похитил три крышки, двенадцать болтов и четыре смотровых крышки с железнодорожных вагонов. Общая сумма ущерба составила порядка четырех тысяч рублей. Проводится проверка.

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