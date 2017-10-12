Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 октября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности отменены следующие рейсы:

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

504 Владивосток - Большой Камень 18:50