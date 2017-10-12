Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 октября

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Причина отключения: ремонтные работы
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