Часть Владивостока останется без света сегодня, 12 октября

Сегодня, 12 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
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Причина отключения: ремонтные работы
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