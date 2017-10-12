​Двух приморцев поймали на браконьерском вылове кеты

Мужчины выставили сети в месте нереста рыбы

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Двух приморцев поймали на браконьерстве: мужчины в возрасте 43 и 28 лет незаконно ловили кету осеннюю в местах нереста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. У браконьеров изъяты орудия ловли (ставные сети), а также 13 экземпляров незаконно выловленной кеты. Изъятое направлено на ответственное хранение. Назначена экспертиза, по итогам которой будет установлен ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова биоресурсов.

Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД на транспорте проводится процессуальная проверка.