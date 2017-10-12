В Приморье сегодня ожидается снег

Утром на дорогах местами гололедица

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, на севере местами небольшие осадки (дождь, местами со снегом). Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9…+11°С. Температура воды в Амурском заливе +12°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +10…+12 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура +12…+14°С.