Китайца поймали на попытке денежной контрабанды в Приморье

Мужчина перевозил 11 старинных монет

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

11 старинных монет различных государств обнаружили должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в Приморье при проведении таможенного контроля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Инцидент произошел в мае текущего года, когда гражданин Китая пытался вывезти на родину 31 монету различного номинала и года выпуска. При устном опросе мужчина заявил, что не имеет при себе ограниченных или запрещенных к вывозу товаров, а также товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако среди личных вещей гражданина оказалась коллекция нумизматики, которая была направлена на экспертизу.

11 монет Бразилии, Австрии, Италии, Германии, Австро-Венгрии и Франции, выпущенных более 100 лет назад, эксперты признали культурными ценностями. Самой старинной оказалась монета Франции номиналом 5 франков 1831 год выпуска. Остальные 20 монет выпущены менее 100 лет назад и не отнесены к культурным ценностям, поэтому возвращены собственнику.

Культурные ценности изъяты и помещены на ответственное хранение. В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении.