Горящие районы Приморья проверили на чистоту воздуха

Он оказался достаточно чистым

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Лесопожарная обстановка в Приморье остаётся сложной. В 3 районах (г.Дальнегорск, Тернейский, Кавалеровский) введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», ещё в 8 районах объявлен особый противопожарный режим.

Роспотребнадзором края в г. Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске и Партизанске организован и проводится мониторинг за санитарно-эпидемиологической остановкой в населенных пунктах, приближенных к лесным пожарам, с отбором проб на определение в атмосферном воздухе: азота диоксида, углерод оксида, диоксида серы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С нарастающим итогом на 11 октября выполнено 75 исследований атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в жилых зонах, местах расположения социально-значимых объектов. Согласно ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест» - разовые концентрации (1 раз в день) – превышение установленных гигиенических значений ПДК не выявлено.

Эпидемиологическая обстановка в районах чрезвычайной ситуации оценивается как стабильная, заболеваемость по актуальным нозологиям с учетом эпид. сезона в пределах среднемноголетнего уровня инфекционной заболеваемости, вспышечная заболеваемость отсутствует.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.