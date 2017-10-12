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Общество

Во Владивостоке объявлен набор в городскую школу «Звёзды КВН»

Обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал набор в городскую школу «Звёзды КВН»», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подать заявку на обучение может любой школьник от 13 до 17 лет. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества краевой столицы.В учебную программу школы КВН войдут:

- обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых;

- формирование навыков сценического мастерства;

- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз;

- интересные лекции и практические занятия от творческих людей Владивостока.

Школа «Звёзды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные и будут проходить еженедельно. Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить на почту starkvn@mail.ru. Заявка прилагается. Подробности по телефону 2-220-838.

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