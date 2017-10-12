Жителей Владивостока приглашают на юридическую консультацию в муниципальную библиотеку

Следующая консультация состоится 19 октября в 14:30

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Юридические консультации «Закон для всех» возобновляются в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48). Завтра, 12 октября, с 14:30 до 16:30 все желающие абсолютно бесплатно смогут проконсультироваться по самым разным правовым вопросам.

В библиотеке продолжается реализация совместного проекта МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» и Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа по оказанию жителям приморской столицы бесплатной правовой помощи. Студенты, обучающиеся на кафедре права и социального обеспечения, совместно с преподавателями колледжа помогают решить проблемы жителей города. Самые востребованные юридические консультации – по вопросам ЖКХ, наследования, пенсионного обеспечения, прав сирот, уголовного права, прав при заключении и расторжении договора найма, возврата финансовых вложений.

Следующая консультация состоится 19 октября в 14:30. Библиотечная сеть Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70.