Первые решения ВРИО губернатора Приморья 16:29, 11 октября Первые решения ВРИО губернатора Приморья (Видео)
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней 15:53, 11 октября Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней (Фото)
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам 15:18, 11 октября Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 12 четверг
06:03
9 лет гарантии качества Фото
06:03
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
06:03
Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!
05:22
Жителей Владивостока приглашают на юридическую консультацию в муниципальную библиотеку
04:05
Команда «Восток» завоевала «бронзу» на командном чемпионате России по спидвею
03:20
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги и приглашают на работу
02:10
В России становится меньше ювелирных украшений
01:05
Во Владивостоке идет прием заявок на участие в школьной лиге КВН
00:33
Второй этап эко-акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» стартовал во Владивостоке
Октябрь, 11 среда
23:30
У школьников появится новый предмет
22:23
Россияне будут платить ещё один налог за отдых
21:51
Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом
20:31
Во Владивостоке стартует Кубок России по спортивному ориентированию
19:20
И. о. главы Владивостока Константин Межонов поручил подрядчикам ускорить темп ремонта городских дорог
18:22
В Приморье постепенно стартует отопительный сезон
17:43
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке
17:22
В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком
17:08
Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
16:55
Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки Эксклюзив
16:40
Что происходит в Приморском Океанариуме?
16:29
Первые решения ВРИО губернатора Приморья Видео
16:17
«Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» Видео
16:05
В Приморье задержали мужчину с оружием, напавшего на пенсионера
15:53
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней Фото
15:42
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка Фото
15:30
Константин Межонов встретился с представителем Общественной палаты России Светланой Разворотневой
15:18
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам Эксклюзив
15:06
Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
14:54
В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий
14:44
Главный редактор «Афиша Daily» — о клубной культуре российских городов Видео
14:32
Первые «охотники за рыбой» обнаружены на «Земле Леопарда»
14:20
Упрямство департамента – беспредел чиновников
14:07
В России представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4215 (154) от 12 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бронзу отобрали на последних заездах
Ремонт дорог идет с опережением графика
Городской трамвай поздравили с юбилеем
Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ и наследования
Не только овощи и рыба…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Жителей Владивостока приглашают на юридическую консультацию в муниципальную библиотеку

Следующая консультация состоится 19 октября в 14:30
Фото: chastnay-zashita-67.ru Фото: chastnay-zashita-67.ru
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Юридические консультации «Закон для всех» возобновляются в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48). Завтра, 12 октября, с 14:30 до 16:30 все желающие абсолютно бесплатно смогут проконсультироваться по самым разным правовым вопросам.

В библиотеке продолжается реализация совместного проекта МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» и Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа по оказанию жителям приморской столицы бесплатной правовой помощи. Студенты, обучающиеся на кафедре права и социального обеспечения, совместно с преподавателями колледжа помогают решить проблемы жителей города. Самые востребованные юридические консультации – по вопросам ЖКХ, наследования, пенсионного обеспечения, прав сирот, уголовного права, прав при заключении и расторжении договора найма, возврата финансовых вложений.

Следующая консультация состоится 19 октября в 14:30. Библиотечная сеть Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70.

Похожие новости
МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги и приглашают на работу
03:20, 12 октября 2017 МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги и приглашают на работу

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей

В России становится меньше ювелирных украшений
02:10, 12 октября 2017 В России становится меньше ювелирных украшений

Но спрос на драгоценные камни увеличился

Во Владивостоке идет прием заявок на участие в школьной лиге КВН
01:05, 12 октября 2017 Во Владивостоке идет прием заявок на участие в школьной лиге КВН

Ежегодный турнир для старшеклассников

Второй этап эко-акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» стартовал во Владивостоке
00:33, 12 октября 2017 Второй этап эко-акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» стартовал во Владивостоке

Отсортированные отходы направлены на «Спецзавод №1»

У школьников появится новый предмет
23:30, 11 октября 2017 У школьников появится новый предмет

дополнительных компетенций для педагогов не потребуется.

Россияне будут платить ещё один налог за отдых
22:23, 11 октября 2017 Россияне будут платить ещё один налог за отдых

Сбор будут взимать с мая следующего года

Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом
21:51, 11 октября 2017 Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом

Гибкое "черное тело" будет крепиться и к самой электронике