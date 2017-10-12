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Общество

МФЦ Владивостока оказывают еще три новые услуги и приглашают на работу

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В отделениях МФЦ Владивостока начали оказывать еще три новые услуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Это:

1. Прием заявлений о предоставлении копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и (или) содержащихся в них сведений, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, расположенных на территории Приморского края на территории всех городских округов и муниципальных районов Приморского края.

2. Выдача копий технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и (или) содержащихся в них сведений, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, расположенных на территории всех городских округов и муниципальных районов Приморского края.

3. Направление в налоговый орган налоговых деклараций на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц.

Таким образом, менее чем за три года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло в три раза (с 62 до 190).

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. Городские МФЦ доказали свою важность и необходимость для людей.

Поэтому объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей. В них ведется конкурсный набор специалистов с высшим образованием. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме приглашают направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

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