В России становится меньше ювелирных украшений

Но спрос на драгоценные камни увеличился

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В России стали меньше выпускать бижутерии. С января по август ее производство, по данным Росстата, сократилось на 24%.А продажи украшений из драгоценных металлов и камней увеличились. Это связано с изменением экономического положения россиян, сообщает РИА VladNews cо ccылкой на "Известия".

Раньше, в 2014 - 2015 годах, россияне покупали товары подешевле,в том числе - недорогую бижутерию, и отказывались от необязательных приобретений. А после того, как в начале 2017 года рубль укрепился, спрос на одежду, обувь и декоративные товары стал выше.

За первые шесть месяцев этого года производство ювелирных украшений и продажи цепей, брошей, обручальных колец выросли.

Из-за падения спроса снижается импорт бижутерии. За семь месяцев 2017 года, по данным Федеральной таможенной службы, он уменьшился на 30% в сравнении с таким же периодом 2016 года.

Россияне перестали тратить деньги на товары, которые долго не прослужат, заявил глава Ассоциации ювелирных онлайн-магазинов Никита Поклад. По его словам, "бижутерия может быть красивой, но ее легко разбить, сломать" и почти нельзя продать.

А кроме того, как отметила управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха, качество российской бижутерии пока уступает конкурентам из других стран.

Товаров из серебра и золота с января по июнь в нашей стране было изготовлено на сумму 7,1 млрд рублей. Импорт ювелирных изделий в первом квартале этого,о данным ФТС, увеличился на 28%, а их экспорт из России уменьшился на 65%.

Зато онлайн-продажи украшений из золота и серебра выросли на 13%. Больше всего реализуются броши, цепи и обручальные кольца.