Во Владивостоке идет прием заявок на участие в школьной лиге КВН

Ежегодный турнир для старшеклассников

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартует новый сезон школьной лиги Клуба веселых и находчивых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Игры сезона будут проходить во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).

Для участия в школьной лиге КВН необходимо подготовить выступление в жанре «Визитная карточка» (до 5 минут). Заявку необходимо отправить на электронную почту sokhnenko@bk.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на участие в сезоне КВН от школы №...». В письме организаторы просят сообщить, имеется ли у команды куратор и есть ли пожелания к предстоящим играм. Регистрация команд продлится до 27 октября. Заявка прилагается.

Редакторские просмотры пройдут в период со 2 по 4 ноября в малом зале Дворца детского творчества. По всем вопросам следует обращаться к директору школьной лиги КВН Владимиру Сохненко по телефону 8-914-074-37-45.

«В этом году мы ждём много новых участников. По результатам прошлого сезона с полной уверенностью можем сказать, что интерес у ребят есть. Старые команды уже активно готовятся и хотят попробовать свои силы в новом сезоне школьного КВН», – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Для справки

Школьная лига КВН города Владивостока – ежегодный турнир для старшеклассников. Юмористические соревнования организованы силами управления по делам молодежи администрации города совместно с Приморским КВН.