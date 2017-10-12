Второй этап эко-акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» стартовал во Владивостоке

Отсортированные отходы направлены на «Спецзавод №1»

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Жителей приморской столицы к раздельному сбору мусора приучают с юного возраста. Вчера, 9 октября, в школах Владивостока стартовал второй этап эко-акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Акция проходит в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока». За два дня учениками четырех школ собрано свыше восьми тонн макулатуры, 200 килограммов пластика и 32 батарейки.

В осеннем этапе акции уже успели принять участие школы № 52 (учениками этого учреждения образования собрано 5 086 кг макулатуры, 150 кг пластика, 26 батареек), № 80 (2 386 кг макулатуры, 57 кг пластика, 6 батареек), № 21 (446 кг макулатуры, 10 кг пластика) и № 61 (388 кг макулатуры и 39,5 кг пластика).

Отсортированные отходы направлены на «Спецзавод №1», откуда они отправятся на дальнейшую переработку.

Напомним, первый этап городской экологической акции «Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!» состоялся в апреле 2017 года. Тогда юные владивостокцы собрали 28 тонн макулатуры, 500 килограмм пластика и 270 кг использованных батареек и термометров.

«Всего в акции в этом году принимают участие 40 школ Владивостока, по 20 школ на каждом этапе», – рассказал координатор экологических проектов Алексей Карнаух.

«Акция “Ненужную бумагу и пластик – на нужное дело!” направлена на практическое освоение навыков раздельного сбора отходов, а также повышения экологической культуры и ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды», – отметила главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации приморской столицы Лариса Ким.

Школы-победители (собравшие наибольшее количество макулатуры, пластика и батареек) получат ценные подарки и дипломы администрации Владивостока. Лидеры осенней акции будут награждены на красочном «Экошоу-2017», который состоится 24 октября в концертном зале «Андеграунд» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Отметим, администрация приморской столицы регулярно проводит для юных горожан мероприятия экологической направленности: уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по селективному сбору мусора. А осенью в городе ежегодно проходит «Экошоу», во время которого подводят итоги вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от мэрии. Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – проект «Остров мечты».

Мероприятия проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.