Первые решения ВРИО губернатора Приморья 16:29, 11 октября Первые решения ВРИО губернатора Приморья (Видео)
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней 15:53, 11 октября Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней (Фото)
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам 15:18, 11 октября Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 11 среда
22:28
9 лет гарантии качества Фото
22:28
Владивосток показал Андрею Тарасенко настоящий "цирк" Эксклюзив
22:28
Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!
22:23
Россияне будут платить ещё один налог за отдых
21:51
Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом
20:31
Во Владивостоке стартует Кубок России по спортивному ориентированию
19:20
И. о. главы Владивостока Константин Межонов поручил подрядчикам ускорить темп ремонта городских дорог
18:22
В Приморье постепенно стартует отопительный сезон
17:43
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке
17:22
В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком
17:08
Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
16:55
Владивостокцы попали в 82 аварии за сутки Эксклюзив
16:40
Что происходит в Приморском Океанариуме?
16:29
Первые решения ВРИО губернатора Приморья Видео
16:17
«Дни Эрмитажа» и «Музыкальный вернисаж» Видео
16:05
В Приморье задержали мужчину с оружием, напавшего на пенсионера
15:53
Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней Фото
15:42
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка Фото
15:30
Константин Межонов встретился с представителем Общественной палаты России Светланой Разворотневой
15:18
Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам Эксклюзив
15:06
Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
14:54
В краевом центре подвели промежуточные итоги работы административных комиссий
14:44
Главный редактор «Афиша Daily» — о клубной культуре российских городов Видео
14:32
Первые «охотники за рыбой» обнаружены на «Земле Леопарда»
14:20
Упрямство департамента – беспредел чиновников
14:07
В России представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:54
Пьяный приморец покусал сотрудника МВД
13:42
МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье
13:30
Приморец в неадекватном состоянии устроил опасное шоу во Владивостоке Видео
13:16
В Приморье организовали сбыт наркотиков через Интернет
13:04
Серьёзной аварией обернулась погоня экипажа ДПС и Mark II во Владивостоке Фото
12:53
Во Владивостоке началось строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в районе бухты Лазурной
12:40
О Владивостокской школе современного искусства Видео
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4214 (153) от 11 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом

Гибкое "черное тело" будет крепиться и к самой электронике
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Исследователи Красноярского научного центра СО РАН создали поглотитель энергии, с помощью которого представляется возможным преобразовывать тепло человека в электрическое напряжение для зарядки портативных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Красноярского Научного Центра СО РАН.

По словам ученых центра, во время изучения металлизированных полимерных пленок, защищающих космические аппараты от солнечного излучения, специалисты центра создали уникальный гибкий поглотитель тепла.

Разработка состоит из алмазно-графитной смеси и гранул полиэтилена, нагретых под высоким давлением, что позволяет не только не отражать тепло, но и очень эффективно его усваивать.

Специалисты полагают, что подобные пленки можно интегрировать в электроприборы и даже поместить на кожу человека.

"Везде, где есть источники тепла, мы можем поставить поглотители и собрать дополнительную энергию при помощи термоэлектрических материалов", — заявил кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории Игорь Тамбасов.

Похожие новости
И. о. главы Владивостока Константин Межонов поручил подрядчикам ускорить темп ремонта городских дорог
19:20, 11 октября 2017 И. о. главы Владивостока Константин Межонов поручил подрядчикам ускорить темп ремонта городских дорог

Все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» должны завершиться к концу октября

В Приморье постепенно стартует отопительный сезон
18:22, 11 октября 2017 В Приморье постепенно стартует отопительный сезон

Пока неизвестно, когда в дома Владивостока поступит тепло

Очередной митинг пройдёт во Владивостоке
17:43, 11 октября 2017 Очередной митинг пройдёт во Владивостоке

Акция состоится в субботу

В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком
17:22, 11 октября 2017 В Приморье предприниматель торговал «подозрительным» шашлыком

Мужчине предстоит выплатить административный штраф

Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
17:08, 11 октября 2017 Сегодня во Владивостоке выпал первый снег

На дорогах возможна гололедица

Что происходит в Приморском Океанариуме?
16:40, 11 октября 2017 Что происходит в Приморском Океанариуме?

За четыре года в комплексе погибло 18 животных

Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры
15:06, 11 октября 2017 Режим ЧС в Тернейском районе ввели после вмешательства краевой Прокуратуры

В 8 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим