Ученые: человек сможет заряжать телефон «своим» телом

Гибкое "черное тело" будет крепиться и к самой электронике

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Исследователи Красноярского научного центра СО РАН создали поглотитель энергии, с помощью которого представляется возможным преобразовывать тепло человека в электрическое напряжение для зарядки портативных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Красноярского Научного Центра СО РАН.

По словам ученых центра, во время изучения металлизированных полимерных пленок, защищающих космические аппараты от солнечного излучения, специалисты центра создали уникальный гибкий поглотитель тепла.

Разработка состоит из алмазно-графитной смеси и гранул полиэтилена, нагретых под высоким давлением, что позволяет не только не отражать тепло, но и очень эффективно его усваивать.

Специалисты полагают, что подобные пленки можно интегрировать в электроприборы и даже поместить на кожу человека.

"Везде, где есть источники тепла, мы можем поставить поглотители и собрать дополнительную энергию при помощи термоэлектрических материалов", — заявил кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории Игорь Тамбасов.