В Приморье постепенно стартует отопительный сезон

Пока неизвестно, когда в дома Владивостока поступит тепло

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Подача тепла в жилые дома и социально значимые объекты началась в Пожарском, Ханкайском районах, а также Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщил заместитель директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Владимир Бабич, сейчас отопление подаётся в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском районах, Арсеньеве, Большом Камне и Уссурийске.

Всего в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.

На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.