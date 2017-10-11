Очередной митинг пройдёт во Владивостоке

Акция состоится в субботу

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 14 октября, на территории Краевого Дома Молодёжи состоится очередной митинг обманутых дольщиков. Организаторы отмечают, что на митинг соберутся более 350 человек, сообщает РИА VladNews.

Участниками митинга являются дольщики с недостроев, находящихся по следующим адресам: Кипарисовая-26, Пихтовая-35, Грибоедова-46. В этом году к ним также присоединятся и дольщики со Снеговой Пади, чьи дома до сих пор не достроены.

Обманутые люди хотят привлечь внимание к недостроенным зданиям города. К примеру, Дом по Кипарисовой, 26 находится на личном контроле губернатора Приморского края с 2012 года. Дом так и не достроен. В марте 2017 года экспертиза дома показала, что половину дома нужно разобрать.

Стоит отметить, что обманутые дольщики уже неоднократно проводят подобные мероприятия

