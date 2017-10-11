В пятницу, 13 октября, во Владивостоке стартует Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областей, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев, из Москвы, а также из других регионов страны.Соревнования организованы федерацией спортивного ориентирования Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и федерации спортивного ориентирования России.
Участники будут состязаться в трех дисциплинах: кросс-спринте, кросс-выборе и кросс-лонге. Отдельные комплекты наград будут разыграны среди мужчин и женщин различных возрастных групп.
Программа соревнований:
13 октября
13:00 – торжественное открытие соревнований;
13:45 – старт участников на дистанции кросс-спринт (Владивосток, ЦЗО «Комета»).
14 октября
12:00 – старт участников на дистанции кросс-выбор (Владивосток, сопка Холодильник).
15 октября
12:00 – общий старт участников на дистанции кросс-лонг (Артемовский городской округ, село Олений);
15:00 – награждение участников, закрытие соревнований.
Дополнительная информация по телефонам 8-914-701-21-00, 8-914-329-90-00.